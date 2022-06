Wspaniałe pomysły na biurkowe ogródki!

W nowoczesnych gabinetach pragniemy wyjątkowych dekoracji, które będą prezentowały się niepowtarzalnie oraz zapierały dech w piersiach. Do takiej formy ozdoby należy zielony, żywy panel zawieszony na ścianie. Nie należy on do najpopularniejszych sposobów dekoracji wnętrza roślinami, jednak coraz częściej wykorzystuje się go w modernistycznych przestrzeniach. Szturmem podbija nasze serca i łagodnie wkrada się do każdej z przestrzeni użytkowych, począwszy od łazienki, której nadaje harmonijnego, relaksującego nastroju, po sypialnię czy przestrzeń do pracy. Takie panele posiadają zintegrowany system nawadniania, który umożliwia doprowadzenie wody do roślin w pozycji wertykalnej. Inteligentne rozwiązanie do wyjątkowo kreatywnych pracowni!