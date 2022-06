Domowa siłownia- kilka inspiracji

Ćwiczenie w domu bez jakiegokolwiek sprzętu często kojarzy nam się z pompkami albo brzuszkami. Owszem, są to super ćwiczenia ale potrzeba do nich przestrzeni. Domowa siłownia może to być kilka hantli i ławeczka. W projekcie obok domowa siłownia to bardzo mała przestrzeń z rowerkiem stacjonarnym, waga i tablica do zapisywania postępów. Tyle wystarczy do codziennej motywacji. Taka przestrzeń wystarczy na zrobienie kilku przysiadów, pompek, wykroków i modnych ostatnio squatów na pośladki. Dla chcącego nic trudnego. Domowa siłownia to super pomysł, ale najważniejsza jest chęć i zapał z naszej strony. Tak samo domowa siłownia, jak i ta do której potrzebujemy karnetu nie przyniosą efektu bez naszego własnego wysiłku.