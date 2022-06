Chcę zieleni, ale mój ogród nie posiada ziemi!

Na komfort posiadania przestronnego, zielonego ogrodu mogą sobie pozwolić nieliczni. Jednak dla tych, którzy pragną ożywić swoje wnętrze i nadać mu odrobiny naturalnego, harmonijnego wyglądu jest szansa! Dziś pokażemy Wam jak łatwo i bezproblemowo zaaranżować prywatny ogród w naszym mieszkaniu. Będziecie potrzebować przede wszystkim chęci do pracy oraz nieograniczonej wyobraźni, aby stworzyć wyjątkową atmosferę w mieszkaniu.

Po pierwsze, aby stworzyć niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju ogród w mieszkaniu musimy zastanowić się jakie rośliny, kwiaty wykorzystamy do jego aranżacji. Jest to niezwykle istotna decyzja i powinna być podjęta świadomie, bowiem stawka jest wysoka. Chodzi świeży, kwitnący wygląd naszej zielonej strefy. Dokonując wyboru starajcie się wybierać takie rośliny, które nie są kłopotliwe w uprawie i pielęgnacji. Dopasujcie je do swojego charakteru oraz trybu życia, a dzięki temu zyskacie niesamowity wygląd oraz tętniącą życiem zieloną strefę. Niestety większość z nas nie posiada dobrej ręki do uprawy roślin. Prócz odpowiedniej wiedzy, która jest niezbędna, potrzebne są także umiejętności, dużo wolnego czasu i serce, które włożymy w pielęgnację kłopotliwych roślin. Oczekujemy szybkich efektów i bezproblemowej uprawy. Natomiast w rzeczywistości wiele roślin potrzebuje czasu oraz specyficznej pielęgnacji, która może nas sfrustrować i być uciążliwa. Stąd przestrzegamy o nieprzemyślanym doborze roślin do domowej zielonej strefy.

Po drugie odpowiednie rozstawienie. Jest równie ważne co właściwa pielęgnacja danego gatunku. Nie mamy tu na myśli kwestii estetyki wnętrza, a zapewnienie roślinom właściwej ilości światła naturalnego, dzięki któremu przeprowadzają podstawowy proces biochemiczny, czyli fotosyntezę. Bez dostępu do światła słonecznego nie jest możliwe podtrzymanie rośliny przy prawidłowym funkcjonowaniu. Dlatego aranżując zieloną strefę w mieszkaniu weźcie pod uwagę te dwa podstawowe czynniki, które na pewno ułatwią Wam prowadzenie przyszłej mini plantacji. Sprawdźcie jakie pomysły przygotowaliśmy dla Was!