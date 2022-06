Błyszczący Corian w każdym pomieszczeniu w domu!

Naturalna jednolitość Corianu i możliwość kształtowania go, grawerowania i łączenia z innymi sprawia, że znakomicie nadaje się do tworzenia nowatorskich krzeseł, stołów, półek na książki, szaf i wielu innych mebli. Corian jest wystarczająco wytrzymały aby stosować go nawet do często używanych mebli. Z Corianu można również tworzyć schody – proste, minimalistyczne i nowoczesne, ścianki działowe wewnętrzne i zewnętrzne a także ciekawe trójwymiarowe obicia ścian. Najwięksi projektanci i designerzy tworzą swoje sławne na cały świat meble i gadżety właśnie z Corianu. To materiał niezwykle inspirujący – jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia. Przeczytajcie również: 10 gorących trendów w aranżacji salonu na 2016!