7 sposobów na jasne mieszkanie bez dużych rachunków za prąd!

Skoro mamy już duże okna, to z jednej strony możemy się cieszyć naturalnym światłem słonecznym, a z drugiej jednak powinniśmy nieco zadbać o naszą prywatność. Jeśli nie chcemy utracić światła, ale zyskać na prywatności, to firany lub zasłony powinny być z delikatnego materiału, który przepuszcza dużo światła, ale jednocześnie skrywa to, co dzieje się w naszym domu i nie pozwala gapiom lub sąsiadom zaglądać do naszego salonu. Możemy również zamontować rolety, które mają dwie warstwy. jedna wykonana jest z delikatnego materiału pełniącego funkcję firany, zaś druga warstwa jest już grubsza i służy do zachowania intymności wieczorem, kiedy to z łatwością można zobaczyć, co dzieje się w domu w którym są pozapalane światła, a na zewnątrz panuje mrok.