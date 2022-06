Drugie życie stuletniej rezydencji

Obiekt, o którym mowa, choć wzniesiony w latach 20. ubiegłego stulecia, dopiero całkiem niedawno, dzięki firmie budowlanej Totus Construction, nabrał obecnego charakteru i powrócił do świata żywych. W wyniku renowacji rezydencja została rozbudowana, a przestrzeń życiowa w jej wnętrzu zorganizowana na otwartym planie i subtelnie połączona z urokliwym ogrodem. Prace konserwacyjne, które podjęto w ramach wspomnianej renowacji, objęły przede wszystkim instalację nowego ogrzewania i elektrykę. We wnętrzu posiadłości odnowiono kuchnię i wymieniono wszystkie podłogi. Co więcej, wystrój każdego z pomieszczeń zmieniono na bardzo nowoczesny.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak ta wiekowa nieruchomość wygląda po tych wszystkich zmianach!