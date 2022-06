Kupa kamieni i… przytulne gniazdko!

Dobry projekt architektoniczny to nie tylko ciekawa, funkcjonalna bryła budynku, ale znacznie więcej! Ważne jest nawiązanie do specyfiki miejsca, do historii i okolicznego krajobrazu. Nasz dom nie będzie bowiem odosobnionym tworem, będzie współtworzył lokalny pejzaż, będzie trwał z nim w relacji. Doskonale rozumieją to architekci z portugalskiego Pedro Quintela Studio. Swoją pracę rozpoczynają zawsze od szczegółowe analizy miejsca zwracając uwagę na to, co je wyróżnia, co czyni je wyjątkowym, by potem ten potencjał wydobyć podczas kolejnych faz projektowania oraz realizacji. Każda z ich kreacji jest wyjątkowa, zaprojektowana dla konkretnej lokalizacji i dla konkretnych mieszkańców.

Naszych architektów wyróżnia miłość do natury. Tak wielka, że nierzadko pozwalają jej grać pierwsze skrzypce w swoich projektach! Jeśli chcecie przekonać się, co mamy na myśli, to zapraszamy Was na spacer po ciekawej konstrukcji o urokliwej nazwie.

Sprawdźmy, jakie tajemnice skrywa Dom w kształcie uścisku…