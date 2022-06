Jak uszyć zasłonki nie używając igły i nitki?

Przede wszystkim sprawdźcie jakiego rodzaju karnisze macie w domu, a dokładniej jakie uchwyty na materiał, czy są to: żabki, haczyki czy może jedynie okrągły drążek, na który nawlekacie zasłonkę? Od tego zależeć będzie sposób w jaki wykonacie mocowanie, jednak bez obaw – będą to jedynie tylko różne cięcia wykonane nożyczkami. Bo przecież chodzi nam tu o to, by było szybko i łatwo!

Kolejnym, dość ważnym aspektem jest dokładne wymierzenie okna. Pamiętajcie o dołożeniu do materiału kilku centymetrów w długości na górze (zależnie od rodzaju mocowania) oraz około 4 centymetrów w szerokości po obu stronach, jednej części zasłony. Będzie to istotne z punktu widzenia estetycznego obrębienia tkaniny.