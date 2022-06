Piękne mieszkanie w Krakowie!

Urządzenie tego mieszkania w samym sercu krakowskiego Podgórza było dla projektantów i dekoratorów ze studia Odwzorowanie samą przyjemnością. Ich zadaniem było bowiem oddanie charakteru wyjątkowych mieszkańców: pary podróżników pracujących a agencji reklamowej oraz ich pupila, jamnika Kusego. Jeden rzut oka na wnętrza i nie mamy żadnych wątpliwości, że zamieszkują je osoby kreatywne, nie obawiające się ostrych kontrastów, odważnych rozwiązań estetycznych.

Styl eklektyczny pozwala łączyć ze sobą najbardziej odmienne elementy, choć trzeba oczywiście umieć zrobić to z głową. Tutaj nie mniej znaczy więcej, ale więcej znaczy więcej! Różne style, kolory i wzory w zaskakujący sposób tworzą harmonię. Nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale jeśli raz pokochacie styl eklektyczny i wolność, którą on daje, nie będzie w stanie już wrócić do minimalizmu czy klasyki!

Gotowi zaryzykować? Czas przenieść się do Krakowa…