Niepowtarzalne i oryginalne stoliki nocne!

Urządzanie wnętrz może być świetną zabawą. Jest kilka takich rzeczy w domu, które niekoniecznie muszą stricte odpowiadać swojemu przeznaczeniu, by pełnić funkcjonalną rolę w danym miejscu; w konkretnym pokoju. Stają się one wtedy swego rodzaju rekwizytami, którym nadano nowego znaczenia. Naszym zdaniem jest tak, na przykład z szafkami nocnymi. W tej kwestii, zarówno rasowy projektant wnętrz jak i amator – dekorator, ma nieograniczone pole do popisu i szeroki wybór narzędzi do stworzenia niepowtarzalnego projektu mebla, odpowiadającego tej niezbyt wymagającej funkcji. Dzieje się tak za sprawą tego, że stoliki nocne są niewielkimi mebelkami, o bardzo prostej funkcji podpory na co najwyżej lampkę nocną, książkę i szklankę wody, które lubimy mieć zawsze przy łóżku przed snem. To idealny mebel do zrobienia metodą DIY oraz z zastosowaniem popularnego dziś recyklingu!

W tym zestawieniu postanowiliśmy więc pokazać Wam najciekawsze, z całej, ogromnej bazy zdjęć homify, propozycje stolików nocnych. Są designerskie, pomysłowe, ale też takie, które bez problemu możecie własnymi siłami stworzyć i zaadoptować do własnych wnętrz!

