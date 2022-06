Duże pomysły na mały balkon!

To co często proponują projektanci wnętrz to powielenie wystroju balkonu z wnętrza, z którego wychodzi. Szczególnie jest to dobrym pomysłem właśnie na małe balkony, które dzięki takiemu zabiegowi dodadzą optycznie więcej przestrzeni pokojowi i na odwrót. Powyższy przykład balkonu właśnie taki jest. Przytulne, naturalne deski na podłodze oddają salonowy charakter wewnątrz mieszkania, miękki dywanik wyjęty niczym z sypialni ociepla podłoże, a jeden, wygodny mebel spokojnie mógłby pełnić rolę wypoczynku w dużym pokoju. Jest to idealny przykład aranżacji balkonu w mieście, służącego do totalnego relaksu, przypominającego luksusowy taras w nadmorskim kurorcie.