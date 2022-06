Mały domek – wielkie wrażenie!

Strefę wejścia stworzono poprzez modyfikację regularnej bryły budynku. Niewielki zadaszony obszar, urokliwie oświetlony, zachęca do wejścia do środka. Już tutaj widać jak tradycyjne elementy architektury komponują się z tymi tradycyjnymi- naturalny kamień na obszarze przed domem dobrze komponuje się ze śnieżnobiałą fasadą. Drewniane, pomalowane na niebiesko okiennice okien to wykaz przywiązania do tradycji i kultury regionu, a nowoczesna dachówka oznaka współczesności.