Wszystko co musisz wiedzieć o drewnianych drzwiach wejściowych!

Przy wyborze drewnianych drzwi zewnętrznych jest wiele rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim muszą być one dokładnie polakierowane, nawet jeśli zamierzamy wystylizować je na wiekowe jak uczyniono w tym przypadku. Jest to szczególnie ważne, ponieważ drewno jest podatne na wilgotność. Kurczy się i wydłuża, co może doprowadzić do łuszczenia się powłoki, dlatego powinna być ona elastyczna. Wadą dobrych drzwi drewnianych jest to, że są one drogie w porównaniu z innymi materiałami.