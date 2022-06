Lata 60-te w nowoczesnym wydaniu!

Zaskakujące prawda? Tak wiele elementów zostało zachowanych, konstrukcji parteru praktycznie nie zmieniono, a wrażenie jest tak odmienne! Wystarczyło pozbyć się dachówki, która zawsze wprowadza klasyczną nutę. Pokazuje nam to klasę designu z lat 60-tych – w wielu wypadkach okazał się on ponadczasowy. Nawet tak wydawałoby się mało istotny element jak donica przy garażu obecnie idealnie pasuje do nowoczesnej bryły. Zwróćmy jeszcze uwagę, że zarówno dawniej, jak i teraz, główne wejście nie znajduje się wcale przy ulicy, ale musimy przejść przez furtkę i dojść do niego ścieżką…