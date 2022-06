Nowoczesny dom jednorodzinny pełen ciepła!

Wchodzimy do środka, by poznać wnętrza tej fascynującej rezydencji. Obecnie znajdujemy się w jadalni połączonej z salonem. Oczywiście na pierwszym planie brakuje krzeseł, jednak dzięki temu możemy podziwiać wspaniały design stołu, którego gruby, drewniany blat wspiera się jedynie na szklanej tafli. Wspomniane różnice poziomów zauważalne są we wnętrzu, salon znajduje się nieco wyżej. Podstawę podwyższenia wyłożono naturalnym kamieniem. Jeśli chodzi o salon i wysokości, to można zauważyć, że został on otwarty galerią na pierwsze piętro. Pozwoliło to na stworzenie ogromnych przeszkleń, przez które dosłownie zalewa go naturalne światło!