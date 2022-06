Leśna chata ze snu!

Jeśli uwielbiacie przebywać na łonie natury, a do tego jesteście miłośnikami dobrej architektury, to bardzo możliwe, że marzyliście kiedyś o własnej chatce pośrodku lasu! Las to wspaniała lokalizacja. Jest trudna ze względów komunikacyjnych, chociaż ci, którzy się na nią decydują, przeważnie poszukują właśnie ucieczki od cywilizacji i zgiełku współczesnego świata. Wyzwanie sprawia także takie zaprojektowanie budynku, by interwencja człowieka jak najmniej odbiła się na naturalnym krajobrazie. Architekci najczęściej sięgają tutaj po ekologiczne rozwiązania, lokalne materiały.

Dom w lesie może być skromną chatką na weekendowe wypady, ale może także przybrać formę luksusowej rezydencji. Właśnie nad tym drugim wariantem skupimy się w dzisiejszym Katalogu Inspiracji, przybliżając Wam niesamowity projekt od rosyjskiego studia architektury wnętrz Stanislav Orechov.

Gotowi pozwolić porwać się fantazji?