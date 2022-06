Nowoczesny dom w betonie pośrodku lasu!

Kto z nas nigdy nie marzył o ucieczce z wielkomiejskiej dżungli, do oazy samotności i spokoju, na przykład w środku lasu? Dzisiejszy projekt przypadnie do gustu wszystkim z Was, którzy mają dość zgiełku i życia w biegu! Willa, otoczona dźwiękami natury, świetnie łączy w sobie to, co nowoczesne z dobrodziejstwami lasu. Parterowy budynek stworzony został z betonu z drewna, co w połączeniu z minimalistyczną bryłą daje nieziemski efekt! Wnętrza nasi architekci również urządzili w zgodzie z otaczającym krajobrazem – kolory ziemi w zestawieniu z nowoczesnym designem sprawiają, że przestrzenie domu są niezwykle harmonijne, przytulne i modne zarazem!

Przekonajcie się, jak stworzyć przestrzeń idealną dla rodziny, która chce żyć w zgodzie z naturą, jednocześnie nie rezygnując z walorów współczesnej architektury!