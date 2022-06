6 pomysłów na spektakularne wejście!

Front domu z drzwiami głównymi powinien zapraszać do wejścia do środka już z daleka. Jest to wizytówka całego domu, gdyż uporządkowane i dodatkowo udekorowane obejście świadczy o kulturze osobistej właścicieli i przywiązywaniu przez nich uwagi do istotnych detali. Tak jak przedpokój, wejście do mieszkania odwiedza wiele sporadycznych interesantów, dlatego warto zadbać, by było ładnie i funkcjonalnie zaaranżowane. Po wyglądzie wejścia do domu można sobie wyobrazić to jak wygląda wnętrze i w jakim stylu zaprojektowany jest cały dom. Takie rzeczy jak, na przykład kolor fasady i oprawa oświetlenia zewnętrznego powinny pasować do tych w środku domu, ponieważ wszystko powinno tworzyć harmonijną całość.

W tym artykule podpowiemy Wam jak urządzić niebanalne, piękne wejście do domu, które będzie zawierać w sobie elementy architektoniczne, ogrodu i dobrego smaku! Więcej porad na atrakcyjny wygląd zewnętrzny domu znajdziecie w Katalogach Inspiracji Ogród frontowy na 7 sposobów! i Nowa fasada –nowe życie Twojego domu! Zapraszamy!