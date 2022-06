Układanie paneli podłogowych – krok po kroku

Panele są od dawna bardzo popularnym materiałem na podłogę, przede wszystkim dlatego, że są tanie i świetnie imitują naturalne drewno. Oprócz tego mamy nieskończoną ilość barw, kolorów i odcieni paneli, więc możemy je z łatwością dopasować do każdego pomieszczenia. Jeżeli są to pomieszczenia o relatywnie dużej wilgoci, takie jak kuchnia, czy łazienka, to powinniśmy je zabezpieczyć impregnatem. Inną niekwestionowaną zaletą jest to, że układanie paneli podłogowych jest dość proste i możemy je wykonać sami, bez pomocy fachowców. Zazwyczaj układane są one w tzw. systemie podłogi pływającej, co oznacza, że nie musimy ich przyklejać ani przybijać do podłoża. Wystarczy odpowiednio połączyć ich krawędzie.

Aby układanie paneli podłogowych dało oczekiwany efekt, stworzyliśmy mały poradnik, który z pewnością pomoże każdemu majsterkowiczowi.