Stoliki kawowe w nowoczesnym stylu

Nowoczesność, o czym wspominaliśmy już kilkakrotnie, to nie tylko forma, materiał czy kolor, ale i myśl. Myślą natomiast, która ustawicznie do nas wraca w czasach nowoczesnych jest myśl o czasach przeszłym. Recykling, reusing, do it yourself – każde z tym pojęć jest wyrazem nowoczesnego stylu bycia i życia. Nawracamy, więc do ponownego wykorzystania materiału. W ten sposób powstają niesamowite pomysły i formy, które najlepiej oddają kreatywną siłę dzisiejszego designu. Design z najwyższej półki to design odpowiedzialny wobec środowiska i społeczeństwa, to design, który chce wnieść nową wartość do naszych mieszkań i domów.