Czarodziej przestrzeni!

„Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”- powiedzenie to zna każdy, a odnieść je można odnieść je nie tylko do procesu gotowania. Dziś zaprezentujemy Wam jednak projekt, przy którym pracowało wielu architektów, dekoratorów wnętrz oraz pracowników budowlanych, którzy wspólnie zdołali stworzyć niepowtarzalny dom jednorodzinny. Łączy on w sobie to, co najlepsze z nowoczesnych i tradycyjnych kierunków w architekturze. Zachwyca nie tylko z zewnątrz, ale zwłaszcza w środku! Zobaczcie sami!