Stwórz japońską atmosferę w twoim domowym gabinecie!

Niesłychana prostota a jednocześnie uroda mebli, tkanin i innych elementów wyposażenia wnętrz to cecha charakterystyczna wnętrz w stylu kraju kwitnącej wiśni. Podwaliny japońskiej estetyki stworzyli sześćset lat temu w swoich świątyniach buddyjscy mnisi z nurtu zen. Urządzali w nich pomieszczenia nazywane shoin, służące do czytania oraz do medytacji. Ich wystrój cechowała prostota granicząca wręcz z ascezą – liczba mebli była ograniczona do minimum i nie pojawiało się w nich nic, co mogłoby rozpraszać uwagę, zakłócać rozmyślania. Warto czerpać z ich mądrości i wprowadzić do swego kącika pracy, biura czy gabinetu odrobinę japońskiej ascezy doprawioną kolorem i fakturą rodem z kraju sushi i drzewek bonsai.