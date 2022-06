Dom, w którym jest wszystko!

Po wejściu do środka można zauważyć, że został on zaaranżowany z taką samą dbałością o szczegóły, co część zewnętrzna domu. Wnętrze wygląda bardzo przestronnie i co najważniejsze przytulnie. Ciekawe dekoracje znajdujące się na ścianie są zapisem wspomnień z wakacji domowników. Taki sposób aranżacji ścian to świetny pomysł! Dzięki niemu każde wnętrze emanuje nastrojową atmosferą.