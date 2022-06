Niezwykły dom z przyszłości!

Prostota projektu przejawia się poprzez skręcenie betonowych bloków, które tworzą wyraźnie dziedziniec tego domu. Dyskretnie wyznacza on drogę dla pieszych do głównego wejścia do domu. Nie ulega wątpliwości fakt, że wygląda on bardzo nietypowo.

Pewnie zastanawiacie się co stanowiło inspirację dla naszych architektów do stworzenia tak nietypowego projektu. Fachowcy chcieli przede wszystkim stworzyć miejsce, które byłoby nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim oryginalne. Nie ma wątpliwości do do tego, że udało im się to w stu procentach.