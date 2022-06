Tapety do łazienki – stylowe przykłady!

Łazienka to zazwyczaj małe pomieszczenie, które wymaga nie lada wyzwania, aby urządzić je funkcjonalnie i praktycznie nie pomniejszając przy tym jej metrażu.

Projektując łazienkę, szczególną uwagę zwracamy na zagospodarowanie przestrzeni. Pralka, umywalka, prysznic bądź wanna oczywiście powinny się w niej znaleźć. Jednak równie ważne są walory estetyczne. Jakie kolory, materiały oraz faktury dobrać aby nie zmniejszyć jej powierzchni.

Standardowym rozwiązaniem stosowanym przez większość z nas jest wyłożenie łazienki płytkami ceramicznymi. Jednak coraz częściej decydujemy się na tapety do łazienki. Winylowe tapety pokryte są powłoką PCV co cechuje je dużą odpornością na wilgotność, która niewątpliwie jest nieodłącznym zmorą każdej łazienki. Tapety do łazienki są bardzo praktyczne, dzięki wodoodpornej powłoce są trwałe na czynniki zewnętrzne. Dodatkowo aspekt finansowy przemawia za ich zastosowaniem. Tapeta do łazienki potrafi być czterokrotnie tańsza niż płytki ceramiczne. A to już spora różnica w naszym domowym budżecie.

Jeżeli w dalszym ciągu szukacie inspiracji na to w jakim stylu, kolorze itp. urządzić łazienkę zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Niesamowite łazienki – aranżacje w różnym stylu!

Jednak jeżeli jesteście zwolennikami tapet i chcielibyście zastosować je w swojej łazience poniżej prezentujemy Wam 10 przeróżnych stylowych tapet do łazienki!