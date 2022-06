Dodaj trochę natury do twojego miejskiego domu!

Pomysł na wykorzystanie roślin w naszej prywatnej przestrzeni to strzał w dziesiątkę! Nie tylko ze względu na formę dekoracyjną danej rośliny, ale także z uwagi na korzystny wpływ na samopoczucie domowników. Jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwości co do posiadania naturalnych, żywych ozdób w Waszym mieszkaniu to dziś je rozwiejemy i pokażemy jak stylowo i świeżo mogą prezentować się wnętrza, w których wykorzystano zielone ozdoby. Sprawdźcie również jak bezpiecznie udekorować przestrzeń dzienną roślinami, tak aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla Waszych dzieci lub zwierząt domowych- Trujące rośliny w domu – czego unikać?

Zacznijmy od estetyki naszej przestrzeni dziennej, w której planujemy wykorzystać różnego rodzaju rośliny. Przede wszystkim dzięki aranżacji zielonych ozdób, wnętrze prezentuje się bardziej wyraziście, kolorowo i energicznie. Są doskonałym dopełnieniem każdego projektu, bez względu na ich wielkość, kształt czy kolor. W nowoczesnych projektach salonów czy sypialni coraz częściej dekoratorzy wnętrz sięgają po oryginalne, egzotyczne rośliny doniczkowe, drzewka, które nadają wyrazistości i świeżości danej przestrzeni. W minimalistycznych wnętrzach podkreślają surowy styl i prosty design wnosząc naturalność oraz harmonię. Oferta roślin domowych jest ogromna, dlatego daje to nam możliwość dopasowania odpowiedniego rodzaju flory do stylu danej przestrzeni. Dzięki temu stworzymy spójne, jednolite wnętrze wykorzystując pożyteczne ozdoby.

Biorąc pod uwagę wpływ roślin na zdrowie oraz samopoczucie człowieka, to nie powinniśmy długo się zastanawiać nad ich aranżacją w naszym domu. Po pierwsze fotosyntezują, czyli pobierają dwutlenek węglą z powietrza, a wydalają tlen, niezbędny nam do życia. Dzięki ich obecności w mieszkaniu, zwiększa się ilość tlenu, natomiast zmniejsza dwutlenku węgla, co sprawia, że powietrze w domu jest czystsze i zdrowsze.

Sprawdź jakie jeszcze korzyści płyną z posiadania roślin w mieszkaniu!