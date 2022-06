Dom na długie lata!

Nowoczesny dwukondygnacyjny dom ma łączną powierzchnię równą 360 metrom kwadratowym. Fasada zewnętrzna to udana kombinacja eleganckich i praktycznych materiałów wykończeniowych- jej ściany otynkowano na biało, a do wykończenia zastosowano drewno oraz elementy metalowe. Gdzieniegdzie dostrzec można także naturalny kamień. Zarówno strefa wejścia, jak i brama wjazdowa do garażu to wyznaczone zostały przez drewno o głębokim i soczystym odcieniu. Na piętrze z kolei zastosowano liczne przeszklenia, otwierające dom na zewnątrz.