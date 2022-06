Prosty z zewnątrz, pełen niespodzianek w środku!

Prostota i regularność cechują także design wnętrza tego domu- dzięki podobnej estetyce udało się zachować spójność i harmonię. Główną ideą aranżacji wnętrz była integracja poszczególnych przestrzeni- osiągnięto to poprzez brak ścian. Do podziały parteru wykorzystano funkcjonalne meble, pełniące rolę dzielnika pokoju. Równie istotne było stylistyczne nawiązanie do charakteru zewnętrznej fasady, podkreślające holistyczny charakter projektu.