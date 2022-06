Tak rozświetlisz swoje wnętrze!

Lśniące powierzchnie w domu to domena wnętrz nowoczesnych, które narodziły się z zamysłem stworzenia blasku we wnętrzu. Najczęściej wykorzystuje się ten trik na frontach szafek kuchennych oraz innych mebli na pełen połysk. Natomiast podobnym pomysłem potęgującym efekt rozświetlenia może być użycie połyskującej farby, którą pokryjemy sufit. Na suficie to rozwiązanie jest dopuszczalne, a nawet wskazane przy zacienionych wnętrzach, jednak nie stosujcie jej na ściany, ponieważ mogłyby przypominać popularne w czasach PRLu, nieestetyczne lamperie. Światło na takim suficie odbije się i rozproszy na całej powierzchni co pomoże w uzyskaniu wrażenia większej jasności w domu przy sztucznym świetle sufitowym, ale też przy naturalnym, dziennym!

Powyższy projekt wnętrza uwieczniony został przez studio fotograficzne Ayuko Studio.