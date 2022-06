Wygoda i nowoczesność pod jednym dachem!

Parter domu przeznaczono na przestronną strefę dzienną, gdzie czas spędzać może wspólnie cała rodzina. Wnętrze to zaaranżowano prosto, funkcjonalnie i ze smakiem. Białe powierzchnie ścian i sufitu korespondują pięknie z drewnianym parkietem. Wielkopowierzchniowe okna wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światło, rozjaśniając to wnętrze. Stylowe halogeny umieszczono dyskretnie w suficie, gdzie prezentują się bardzo nowocześnie.