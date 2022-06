10 wskazówek do naprawy płyt gipsowo kartonowych

Do łazienki czy kuchni należy wybrać specjalne płyty odporne na działanie wilgoci, oznaczone symbolem H2. Ich rdzeń jest impregnowany środkiem hydrofobowym, który opóźnia i ogranicza wchłanianie wilgoci. Dzięki temu mogą być one stosowane w pomieszczeniach, w których względna wilgotność powietrza dochodzi nawet do 85% (nie dłużej niż 12 godzin na dobę). Płyty te sprawdzają się dobrze jako okładzina ścian czy sufitu w łazience i kuchni, jak również przy wykonywaniu obudowy stelaży instalacyjnych do podwieszanych sprzętów łazienkowych czy wykańczaniu domków letniskowych. Jeśli płyty te będą znajdowały w miejscach narażonych na chlapanie wodą należy je dodatkowo zabezpieczyć folią w płynie. Płyty przeznaczone do pomieszczeń mokrych często pokryte są kartonem w kolorze zielonym.