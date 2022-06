Stwórz japońską atmosferę w twoim domu!

Nazwa Japonia składa się z dwóch chińskich ideogramów: Ni, czyli słońce oraz hon, czyli początek, źródło. Połączenie tych dwóch słów, w poetyckim znaczeniu tłumaczy się jako Kraj Wschodzącego Słońca . Kultura japońska opiera się zupełnie na innych zasadach niż zachodnioeuropejska. We wnętrzach rządzi minimalizm, skromność oraz uwielbienie dla natury. Stylem tym interesują się współcześni dekoratorzy wnętrz, dla których jest ona źródłem podstawowej wiedzy z zakresu prostoty, naturalności i harmonii. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy pokazać Wam jak stworzyć wnętrze tętniące japońskim stylem oraz kulturą tego kraju.

Kultura oraz sztuka Japonii związana jest nierozłącznie z filozofią zen. Niechęć do zbytku, dostrzeganie piękna w rzeczach niepozornych oraz szacunek do przyrody i natury to podstawowe zasady urządzania wnętrz zgodnie z japońską filozofią zen. Pojmowanie piękna przez Japończyków charakteryzuje się niezwykłą prostotą, a jednocześnie urodą minimalistycznych mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz. Podstawy tej estetyki wywodzą się silnej tradycji religijnej i kulturalnej tego kraju. Sześćset lat temu, buddyjscy mnisi stworzyli filozofię zen, na której oparta jest cała kultura Kraju Wschodzącego Słońca. Urządzano w świątyniach specjalne pomieszczenia, nazywane shoin, służące do czytania oraz medytacji. Ich wystrój wyróżniała wyjątkowa prostota, którą można było utożsamić nawet z ascezą. Liczbę mebli ograniczono do minimum, we wnętrzu nie pojawiało się nic co mogłoby rozpraszać uwagę, zakłócać spokój ducha oraz medytację. Z czasem te pomieszczenia stały się wzorem dla wszystkich japońskich domów. Doskonała atmosfera, spokój oraz relaks stały się podstawowymi czynnikami aranżacji wnętrz w stylu japońskim.

Wnętrza w japońskiej stylistyce powinny być proste, minimalistyczne oraz funkcjonalne. Natomiast wystrój powinien być zgodny z naturą świeży oraz harmonijny. Co jeszcze powinniśmy zaaranżować w naszych wnętrzach chcąc stworzyć iście japońską atmosferę?