Najlepsze materiały na główne drzwi!

Drzwi stalowe to pewność, że nasza posiadłość ma odpowiednią ochronę przed niepożądanymi osobnikami. Są bardzo stabilne, jednak ciężkie, a więc ich otwieranie i zamykanie może sprawiać pewną trudność. Budowane są z blachy od 0,6 mm do 1,5 mm. Stal zalicza się do materiałów, w których najtrudniej wyciąć otwór, a więc decydując się na stalowe drzwi, możemy być pewni bezpieczeństwa. W przypadku drzwi antywłamaniowych, konstrukcja często jest wzmacniana prętami ze stali hartowanej, co wzmacnia ich jakość oraz stopień bezpieczeństwa. Dla podniesienia walorów estetycznych stosuje się folię PCV bądź okładzinę z płyt MDF. Dzięki temu łatwo można dopasować je do każdego stylu budynku. Drzwi stalowe są bardzo popularnym rozwiązaniem, szczególnie na rynku polskim. Materiał ten gwarantuje doskonały stosunek wytrzymałości do ceny produktu.