Zmień swój mały ogródek w mini farmę!

Wybór warzyw do ogrodu jest bardzo duży, ale jeśli nie macie dużego doświadczenia w pracach ogrodniczych, warto wybrać takie rośliny, których uprawa nie będzie trudna. Zaliczyć można do nich rzodkiewki, sałatę i rukolę, ogórki, dynię czy fasolkę szparagową. Niektóre warzywa można wysiewać do gruntu, inne lepiej najpierw do skrzynek i dopiero sadzonki przesadzać do gruntu po 15 maja. Tabelę z terminem siania konkretnych warzyw znajdziecie w internecie. Nasiona roślin strączkowych (np. fasoli i bobu) możecie przed posianiem włożyć do ciepłej wody na dobę i dopiero potem posiać. Inną metodą jest tzw. podkiełkowanie – rozkładamy namoczone wcześniej nasiona np. na nawilżonej ligninie lub wacie i czekamy, aż puszczą kiełki. Dopiero wówczas wsadzamy je do ziemi. Jeśli potrzebujecie pomocy przy projektowaniu warzywnika poradźcie się architektów zieleni np. z GREENERIA.