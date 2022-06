Pomysły na dekorację ścian z drewna

Drewniane wykończenie domu, jak i dekoracje wykonane z drewna od jakiegoś czasu zaczynają królować we wnętrzach. Trend, który zwraca się ku naturze, jest obecny nie tylko w aranżacji wnętrz, ale też w modzie i stylu życia. Okulary z drewnianymi oprawkami, czy zegarek z drewna już nikogo nie dziwią, a zachwycają swoją delikatną i naturalną formą.

Jeśli zastanawiacie się, jak wprowadzić drewno do domu, ale aby nie były to tylko meble, to przygotowaliśmy kilka inspirujących propozycji. Zanim jednak zaczniecie się rozglądać za drewnianymi elementami wykończenia, powinniście dowiedzieć się czegoś o drewnie, które jest przecież materiałem pracującym – zmienia się pod wypływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, zmiany temperatury, czy uszkodzenia mechanicznie. Aby zabezpieczyć drewno, należy używać przeznaczonych do tego preparatów, które pomogą nam zachować jego piękną formę. Decydując się na drewno musimy wybrać wśród wielu innych czynników, takich jak gatunek, kolor, czy faktura drewna. To od nich w dużej mierze będzie zależeć to, jak drewno sprawdzi się we wnętrzu naszego domu.