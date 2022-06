Zaskakująca przytulność za ciemnym murem!

Dziś zabierzemy Was do Wielkiej Brytanii, do domu, który jest typowym wykwitem wyspiarskiej architektury lat powojennych. To właśnie wtedy, dla przeżywającego prawdziwy boom społeczeństwa, zaprojektowano charakterystyczne budynki z ciemnej cegły. Powstawały one w znacznej liczbie na granicy przedmieść i centrów miast, akomodując rozrastającą się robotniczą klasę średnią. Cechowała je jednolitość pod względem bryły, przygnębiająca ciemna fasada oraz niewielka ilość okien.

Taki właśnie dom architekci ze studia APE Architecture & Design musieli przystosować do wymagań mieszkaniowych XXI wieku. Obejrzyjcie, jak przytulnie urządzono jego wnętrza, aby zrekompensować smętny charakter elewacji.