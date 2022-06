Od kompletnej rudery do tropikalnej oazy!

Dziś zaprezentujemy Wam niewiarygodną transformację rozpadającej się rudery. Typowy wykwit lat 70-tych doczekał się metamorfozy, przeprowadzonej przez francuską architekt Helene Lemboley i teraz ma status nowoczesnej willi w tropikalnym stylu. Domu tego nie wzniesiono od podstaw, ale rozbudowano go na istniejącej już konstrukcji, dopasowując ją do wymagań współczesności. Ten projekt z pewnością stanie się źródłem inspiracji dla tych z Was, którzy wciąż rozważają, czy warto jest podjąć remont starego domu. Obejrzyjcie poniższe zdjęcia i przekonajcie się, że tak!