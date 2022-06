Schody w pełnym blasku!

Schody to jedna z najpiękniejszych konstrukcji w domu. Tradycyjne urzekają ludzkie oko geometrycznością; symetrią, natomiast te nowoczesne oryginalnością i zaskakującym designem. To im poświęcone są całe rozdziały w książkach o designie i nowoczesnym budownictwie. To im przypisuje się najnowsze technologie i materiały oraz zaskakujące rozwiązania na oświetlenie, które ze względów bezpieczeństwa, jest przy nich niezbędne.

Podświetlane schody oprócz funkcjonalności mogą stworzyć wokół siebie osobliwy klimat. To wszystko zależy jaki efekt chcemy osiągnąć, dobierając do tego odpowiedni ton światła, natężenie, kolor, wielkość jego punktu, abażury przez które światło będzie się rozchodzić lub nie i to jaki cień może rzucać na najbliższe powierzchnie. Na klatce schodowej, oprócz domowej galerii, którą możecie zaprojektować przy pomocy poradnika Zapomnij o tradycyjnych ramkach – tak się teraz dekoruje zdjęciami!, to głównie oświetlenie dekoruje przestrzeń, a wiec dobrze zastanówmy się jak je zaaranżować, by było niezwykłym detalem zdobiącym nasz dom! Poniżej znajdziecie nasze najciekawsze propozycje. Zapraszamy!