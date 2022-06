Top 6 najnowocześniejszych wnętrz!

Nowoczesność uwielbia światło. Wnętrza nowoczesne coraz częściej ustępują swoje miejsce naturze lub widokowi zza okna. Dlatego też we współczesnym i modnym domu nie może zabraknąć dużych okien, które będą wpuszczały nie tylko dużo naturalnego, cennego światła do środka domu, ale też będą eksponowały widok za szybą.

Projektowanie wnętrz to filozofia, która nie ogranicza się do czterech ścian, ale swoim zasięgiem bierze pod uwagę oddziaływanie i wygląd otoczenia zewnętrznego domu na estetykę jego środka. Może być ono inspiracją dla projektu domu, który będzie mu się podporządkowywał, ale też tworzył kontrast dla uwydatnienia walorów każdej ze stron. Widać to doskonale na powyższym przykładzie salonu, który oszczędny w swej formie i dekoracjach głównie bazuje na wrażeniach otrzymanych zza pięknej, dużej przeszklonej ściany. Jakimi sposobami wpuścić ogród do wnętrza? Przeczytajcie w Żyj zgodnie z naturą!

Nowoczesność to także minimalizm, który cieszy się coraz większą popularnością, a z praktycznych względów znacznie ułatwia nam życie. Dlatego coraz częściej zachęca się wszystkich do przyjęcia filozofii oszczędności, w każdym względzie, gdyż jest to dla nas o wiele bardziej funkcjonalne i zdrowsze!