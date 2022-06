Mało miejsca na pralkę? Mamy na to sposoby!

Problem mikroskopijnych łazienek dotyka wielu z nas. Najczęściej małe łazienki spotyka się w starych blokach z wielkiej płyty lub nawet w nowoczesnych kawalerkach, gdzie oszczędza się na powierzchni kąpielowej, by zaadaptować jak najwięcej przestrzeni dziennej. Urządzenie łazienki mniejszej niż trzy metry kwadratowe (tak, takie też istnieją) i wstawienie tam niezbędnych sanitariatów razem z pralką, zakrawa o cud! Jednak nie jest to niemożliwe. Takie zagwozdki to standardowe ćwiczenie dla początkujących projektantów wnętrz i sprawdzenie ich zawodowej intuicji, ale też prawdziwy sprawdzian dla nas – amatorów. Dlatego też odsyłamy Was do Katalogu Inspiracji 6 powodów, dla których potrzebujesz architekta!

Powszechnie, przez lata utarło się, że pralka musi zmieścić się w łazience i nie ma dla niej lepszego miejsca. Ten mit stopniowo obalany jest w polskich domach właśnie z powodu braku wystarczającej ilości centymetrów kwadratowych, ale przede wszystkim – jak już zapewne zauważyliście – bardzo widoczne jest to na wielu przykładach realizacji łazienek w przeogromnej bazie homify z krajów zachodnich, gdzie urządzeń gospodarstwa domowego próżno szukać w pięknych wnętrzach, nowoczesnych pokoi kąpielowych!

Tak czy siak, z tym częstym problemem musimy sobie jakoś poradzić, gdyż pralka to najpożyteczniejszy robot w domu, który wykonuje za nas najwięcej pracy. Bez niej nie wyobrażamy sobie przecież codziennego funkcjonowania. O czym pomyśleć zawczasu i jak ją zmieścić w ciasnych mieszkaniach? Sprawdźcie nasze propozycje. Zapraszamy!