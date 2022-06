7 sensacyjnych przemian łazienek!

A oto i efekt tej niesłychanej metamorfozy! Przestrzeń została przywrócona do stanu surowego, po to, by móc ją zupełnie na nowo zaaranżować. Dzięki temu, projektanci nie brali pod uwagę poprzedniego układu elementów we wnętrzu, co dało im możliwość wykazania się kreatywnością. I ta łazienka została zaaranżowana w klasycznej bieli, którą możemy znaleźć zarówno na ścianach, suficie, meblach, a także umywalce. I w końcu ta łazienka wygląda tak, jak wyglądać powinna! Znalazło się w niej bowiem nie tylko miejsce na lustro, ale również na wiele niezbędnych zakamarków, w których mieszkańcy będą mogli pochować swoje akcesoria.