6 pomysłów na fantastyczną kuchnię retro!

Ciekawym pomysłem na aranżację ścian w retro kuchni jest wprowadzenie tapety ze wzrokiem w kwiaty. Dodadzą one świeżości Waszemu wnętrzu i wprowadzą do niego pozytywną atmosferę. Jeżeli chcecie, by wzór był bardzo widoczny – zdecydujcie się na biały kolor tapety. Dodatkowo rozświetli on całą przestrzeń! W retro kuchni doskonale sprawdzą się również ozdobne płytki. Pamiętajcie jednak, by nie przesadzić z ilością deseni, ponieważ łatwo jest uzyskać efekt przeciwny do zamierzonego i zamiast pięknego pomieszczenia stworzyć przytłaczający chaos.