Metamorfoza domu z efektem wow!

Przenosimy się do strefy salonu. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to miejsce skąpane w naturalnych promieniach słonecznych. To one potęgują wrażenie świeżości całej przestrzeni. Kompozycja zbudowana głównie w oparciu o ponadczasową biel to doskonały wybór. Salon jest doskonałym miejscem do czytania ulubionych lektur. Nasi fachowcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego umieścili tutaj zgrabną biblioteczkę.