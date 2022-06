Jak ochronić drewniany dom przed wiatrem?

Domy w Polsce wznosi się najczęściej z drewna świerkowego, sosnowego, modrzewiowego lub jodłowego, które wcześniej jest odpowiednio strugane, suszone oraz impregnowane. Drzewa do produkcji domów ścina się tylko zimą, ponieważ wtedy nie produkują one soków. Do Polski sprowadza się także drewno z sosny polarnej występującej jedynie w Skandynawii, które jest wyjątkowo odporne na złe warunki atmosferyczne. Z naszych rodzimych gatunków najlepiej sprawdza się modrzew – jest bardzo odporny na wodę, a dzięki temu trwały, bez skłonności do pękania i paczenia się. Jodła jest wytrzymała i sprężysta, ale niekiedy pęka wzdłuż słoi podczas suszenia. Jest mniej żywiczna, zatem nieodporna na wodę i szkodniki, niepodatna na impregnację, a podatna na zapleśnienie. Bardzo nieodporny na czynniki atmosferyczne jest świerk. Jest on również niepodatny na impregnację.