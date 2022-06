Zapierające dech w piersi łóżka z baldachimem!

Jeżeli mamy sobie wyobrazić łóżko, które będzie miało królewski wygląd to w większości wypadków będą to łóżka z baldachimem. Element ten – stelaż, który dekoruje przestrzeń znajdującą się ponad łóżkiem, ma długą tradycję w historii meblarstwa. Jest to na pewno bardzo dekoracyjna część, która daje nam wiele możliwości aranżacyjnych. Choć kojarzymy łóżka z baldachimem właśnie z bardzo luksusowo zaaranżowanymi wnętrzami to w rzeczywistości możemy od tego wizerunku odejść. Na rynku funkcjonuje bardzo dużo produktów, które różnią się w swojej formie i dają możliwość dostosowania wyglądu, wykończenia i kształtu łóżka z baldachimem do naszych potrzeb. Możemy, więc odejść krok w tył i na nowo spróbować wyobrazić sobie nowy charakter sypialni, który da się osiągnąć przy pomocy tego pięknego mebla. Oczywiście klasyczne formy są nadal dostępne i wciąż bogato zdobione, my natomiast chcemy pokazać Wam odświeżoną wersję łóżka z baldachimem. Pokazać zalety takiego rozwiązania i różne aranżacje, które wykorzystują je w piękny sposób. Klimat jaki osiągamy wprowadzając taki element do naszego wnętrza to przytulność, podkreślamy w ten sposób intymny i zaciszny charakter tego pomieszczenia. Skupimy się na nowoczesnych wersjach tego mebla wpleciemy go w Wasze ulubione stylistyki – skandynawskie, rustykalne czy nowoczesne. Udowodnimy też, że wszędzie tam gdzie pojawiają się łóżka z baldachimem staje się jasno, przytulnie, a wnętrze samo zachęca do snu.