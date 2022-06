Czy warto mieszkać w białym domu?

Przed końcem oględzin tej willi zajrzyjmy jeszcze do kuchni. Biała kuchnia to bardzo kontrowersyjna decyzja. Patrząc jednak na ten przykład, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że była ona bardzo trafna! Meble o wypolerowanych na wysoki połysk frontach, lśniąca posadzka oraz najnowszej technologii sprzęty czynią z tego pomieszczenia kuchnię przyszłości. Dzięki niewielkim oknom to i tak już jasne pomieszczenie jeszcze bardziej skąpane jest w naturalnym świetle. Wygodna wyspa kuchenna gwarantuje nie tylko mnóstwo miejsca do przygotowywania potraw, ale także do siedzenia.

