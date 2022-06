Jak zmienić atmosferę w domu bez dużego wysiłku?

Aranżacja naszego mieszkania to olbrzymie wyzwanie. Pragniemy wnętrza funkcjonalnego, przestronnego i co najważniejsze odpowiednio urządzonego, aby wyróżniało się niepowtarzalnym stylem i estetyką. Niestety tego typu zmiany wymagają od nas sporych nakładów gotówki, a nie zawsze jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Wam proste i szybkie sposoby na całkowitą odmianę wnętrza, a co najważniejsze tanie.

Dom jest miejscem szczególnym, bowiem to nie tylko fizyczna przestrzeń, w której spędzamy swój wolny czas i odprężamy się. To także miejsce, w którym niezwykle ważna jest odpowiednia atmosfera. Zbudować ją możemy poprzez dobranie właściwych przedmiotów, wyposażenia wnętrz, dodatków czy kolorów. Aranżując nasze prywatne wnętrze powinniśmy szczególną uwagę przyłożyć do prawidłowej kolorystyki oraz jej znaczenia. Bardzo łatwo o pomyłkę i niewłaściwą kompozycję kolorystyczną, która może odbić się na naszym samopoczuciu czy ogólnym wyglądzie przestrzeni. Nadmiar ciemnych, ciężkich barw negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Powoduje rozdrażnienie, przygnębienie, a nawet stany lekkiej depresji. To samo dotyczy bałaganu i chaosu w mieszkaniu. Zostało udowodnione naukowo, że wnętrza o uporządkowanym, schludnym wyglądzie wpływają kojąco na naszą psychikę, zatem jeżeli pragniecie zmiany najpierw zacznijcie od uporządkowania mieszkania. Utrzymanie czystości i porządku w naszej prywatnej przestrzeni jest niezwykle istotne, bowiem warunkuje nasze samopoczucie i dobry humor. Co więcej nie wymaga od nas poświęcenia, a efekt jest natychmiastowy. Według zasad Feng Shui najważniejsze jest wyzbycie się wszelkiego rodzaju przedmiotów, które źle nam się kojarzą bądź nie posiadają żadnej specjalnej funkcji. Dzięki temu oczyścimy mieszkanie ze zbędnych bibelotów, nadamy mu harmonii i równowagi.

Sprawdźcie co jeszcze możecie zrobić, aby zmienić atmosferę w Waszym mieszkaniu.