Kuchnia retro w 11 odsłonach

Kuchnia retro to styl, kolor i wygląd lat 50. i 60. Kojarzy się z elegancją i funkcjonalnością – kuchnia w tym stylu potrzebuje dużo przestrzeni, aby w pełni się w niej wykazać obfitością swojego wyposażenia. Meble stylizowane, inspirowane lub odnawiane z lat minionych wyrażają pewną tęsknotę za rzeczami, które nam się z danym okresem czasu kojarzą. Co takiego jest więc w latach 50. i 60. że za nimi tęsknimy? My obstawiamy naturalność, kolor oraz wspomnianą już tutaj funkcjonalność. Kuchnia retro będzie zatem charakteryzować się odpowiednimi materiałami – przede wszystkim drewnem, barwami – głównie pastelowymi odcieniami oraz odpowiednim wyposażeniem i jego układem. Styl ten stał się bardzo modnym trendem, który wdziera się do naszych serc by potem na stałe zagościć w naszych domach i mieszkaniach. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które z powodzeniem oddają klimat lat 50. i 60. Jednak kuchnia retro nie będzie najłatwiejszym zadaniem do zrealizowania. Przede wszystkim dlatego, że jej charakterystyczny wygląd nie może ograniczyć się do jednego pomieszczenia, ale powinien konsekwentnie królować w całym mieszkaniu. Musimy zatem wprowadzić go również do salonu, sypialni czy łazienki. Warto mieć to na uwadze, bo choć kuchnia retro przyjmuje klasyczne i uniwersalne kroje to jednocześnie jest na tyle charakterystyczna, że trudno szybko zmienić jej charakter.

Kuchnia retro to styl, który bardzo lubimy, dlatego przygotowaliśmy dla Was jej jedenaście ciekawych aranżacji. Oprócz retro będzie też trochę wnętrz łączących retro i współczesność, które mamy nadzieję, sprawią że styl ten pokochacie jeszcze bardziej, widząc jak można go wplatać w różne konteksty. Podróż w przeszłość czas zacząć!