Triki na wąski korytarz w małym domu!

Mówi się, że korytarz to wizytówka każdego mieszkania, dlatego jego wygląd zewnętrzny oraz funkcjonalność powinny być odpowiednio zaprojektowane i wcześniej zaplanowane, aby uniknąć ewentualnych błędów podczas aranżacji tej przestrzeni. Niestety posiadając mieszkanie w bloku, nie możemy liczyć na przestronny, widny przedpokój, w którym znajdzie się miejsce na pakowne szafy, siedzisko oraz wyjątkowe ozdoby. Najczęściej mamy do czynienia z wąskimi, zaciemnionymi przestrzeniami, które trzeba w umiejętny sposób zaprojektować oraz zaaranżować, aby stały się wizytówką naszej prywatnej ostoi. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Wam przedstawić pomysły na zagospodarowanie wąskiego korytarza oraz podpowiedzieć w jaki sposób możecie optycznie powiększyć tę przestrzeń.

Przedpokój należy do powierzchni, którym poświęcamy najmniej czasu podczas projektowania mieszkania. Niesłusznie, ponieważ funkcjonalne zagospodarowanie korytarza daje nam olbrzymie możliwości przechowywania zbędnych bibelotów. Większość z nas błędnie uważa, że goście nie zwracają uwagi na korytarz, liczy się pokój dzienny, kuchnia, łazienka, przestrzenie o odpowiednio wyznaczonej funkcji. Jednak hol jest pierwszym pomieszczeniem, z którym stykają się nasi goście, dlatego tak ważne jest pierwsze wrażenie. Przedpokój stanowi małą zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać w dalszej części mieszkania.

Wąski i ponury korytarz to zmora i bolączka większości osób, którym przypadła aranżacja tej przestrzeni. Jednak znając podstawowe zasady projektowania wnętrz oraz kilka sprytnych trików, urządzanie korytarza stanie się dla Was przyjemnością, zabawą, aniżeli przykrym i problematycznym obowiązkiem. Niezależnie od stylu w jakim chcemy go urządzić, musimy pamiętać, aby nie przytłoczyć i zagracić wnętrza. Dzięki temu pozostawimy odpowiednią przestrzeń do swobodnego użytkowania. Sprawdźcie co jeszcze powinniście wiedzieć o urządzaniu wąskiego korytarza!