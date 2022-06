Dom SUPER zorganizowany!

Kto nie zna tego uczucia, kiedy mamy tyle do zrobienia, że nie wiemy w co ręce włożyć. Mnożą się zadania do wykonania, kalendarz pełen jest zobowiązań, czas na wypoczynek coraz bardziej się kurczy… Z takiego zakręcenia trudno wyjść i poświęcić chwilę na tak trywialną czynność jak sprzątanie domu czy mieszkania. Nieład czy nawet bałagan wokół nas jednak tylko potęguje uczucie przepracowania, uprzykrza nam wykonywanie niezbędnych czynności i wzmaga frustrację. Tego wszystkiego można uniknąć! Jednym ze sposobów na bardziej harmonijne życie jest uporządkowanie naszego gniazdka. Jeśli zrobimy to raz, a dobrze, efektami będziemy cieszyć się nawet przez długie lata!

Jak to możliwe? Wystarczy wprowadzić do naszych domów i mieszkań praktyczne rozwiązania, które znacznie ułatwią nam utrzymanie porządku w domu czy mieszkaniu. Praktyczne, ukryte półki w nietypowych miejscach, dodatkowe przegródki… interwencja w naszych wnętrzach wcale nie musi być spektakularna, żeby przynieść spektakularne efekty. Czasem wystarczy nawet po prostu przeorganizować sposób, w jaki magazynujemy nasze rzeczy i w jaki podchodzimy do sprzątania!

Po lekturze proponujemy przejść się po domu i zastanowić, co wymagałoby poprawy. Czysty, uporządkowany dom ma niesamowicie kojący wpływ na nasze nerwy. Chociaż metamorfoza z bałaganiarza do czyściocha wcale nie jest łatwa, to kilka tygodni bolesnej zmiany nawyków zaprocentuje w przyszłości lepszą jakością życia. Poza tym, rok 2016 dopiero się rozpoczął! Wciąż możemy dopisać do listy nowe postanowienia…

W tym Katalogu Inspiracji pomysły na zmiany znajdą także osoby, które z regularnym sprzątaniem i dobrą organizacją czasu nie mają żadnych problemów. Nasi profesjonaliści proponują bowiem wiele praktycznych rozwiązań, o których mogliśmy nie pomyśleć wcześniej lecz okażą się niesamowicie ułatwiać nam życie…

Gotowi na zmiany? Zapraszamy do lektury…